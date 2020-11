Niort : une promo sur du beurre fait grincer des dents les producteurs de lait

Devant le rayon beurre du Leclerc Mendès France à Niort, une affichette indique la promotion, 1,79 € la plaquette de beurre. Ils sont quelques uns des syndicats FNSEA et JA. Alain Noirtault, producteur de lait à Mazières-en-Gâtine est écœuré. "Ça nous met en colère. On ne pensait pas que ce gendre de pratique pouvait être tolérée. On peut l'entendre sur des marques distributeurs, premiers prix mais là on est sur le produit le plus noble censé représenter notre territoire, l'AOP Charente-Poitou. On se dit que notre travail est bafoué totalement".

Car le prix payé au producteur lui reste insuffisant. "En prix de revient sur l'année 2020 on est à 403 euros les 1000 litres. Donc il faudrait que le prix du lait atteigne 403 euros pour correspondre aux coûts de production. Aujourd'hui sur Agrial qui fait la promotion on est à 322 euros. On est loin du compte", détaille Valentin Martineau, animateur à la FNSEA 79.

Un nouveau cahier des charge pour l'appellation

Surtout que le cahier des charges pour l'appellation va changer, avec de nouvelles contraintes. Et tout ça a un coût rappellent les producteurs de lait. "On nous demande de plus en plus et on nous donne de moins en moins. C'est ça le sentiment d'injustice" pour Aurélien Vivier, producteur de lait à Exireuil.

Les producteurs de lait ont été reçus par le directeur du Leclerc de Mendès-France, directeur qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. "Un dialogue constructif mais duquel il n'est rien sorti de miraculeux", a commenté Valentin Martineau, l'animateur de la FNSEA à l'issue du rendez-vous.