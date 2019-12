Noël : à Montamisé, une association vend des sapins locaux

A côté de la Maison de la Forêt, à Montamisé, une vente de sapin est organisée par les bénévoles de l'association. Des sapins locaux, venus d'une forêt proche.

Tous les épicéas vendus proviennent de la culture Noël Vert, à Frozes, à une trentaine de minutes de Montamisé. C'est le producteur qui les apporte directement. "Ils sont coupés d'il y a quelques jours, et ont fait un voyage très court" explique Francis Joulin, l'un des bénévoles.

C'est exactement ce que viennent chercher les clients, nombreux.

Ils sont un peu plus chers qu'en magasin, mais au moins on sait d'où ils viennent, et c'est important d'avoir un vrai sapin qui n'a pas un empreinte écologique désastreuse