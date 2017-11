Noël : le chapon, éternelle star de nos assiettes de fête

A 4 semaines de Noël, les chapons vivent leurs dernières semaines de liberté au grand air dans le GAEC Le Terrier à Bazoges-en-Paillers. Et les 6 associés se préparent à passer des nuits très courtes. Le coup de feu sera pour le 10 décembre.

Lait cru, poulets élevés en plein air, pintades et chapons : toute la production du GAEC Le Terrier est écoulée en vente directe depuis 40 ans. Si la production laitière et l'élevage de poulets constituent les principaux revenus de cette exploitation, les autres volailles complètent parfaitement le trésorerie des 6 associés. Ici, on produit des pintades deux fois par an : à Noël bien sûr, mais aussi en mai pour les nombreux repas de fête liés aux ponts.

Comme les poulets et les chapons, les pintades vivent au grand air © Radio France - Emmanuel Sérazin

En revanche, les chapons sont produits une fois par an, et c'est évidemment à Noël. Mais pourquoi dans ce monde où tout change si vite, le chapon reste LA star de nos assiettes pour les fêtes de fin d'année ? Voici un début de réponse...