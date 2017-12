Saint-Hilaire-du-Maine, France

Dans moins de quinze jours c'est déjà Noël ! Savez-vous ce que vous allez manger avec votre famille ? Une dinde ? Des escargots ? et pourquoi pas un chapon ? C'est un coq castré dont le succès dans nos assiettes ne se dément pas pendant les fêtes. En Mayenne, Raymond Boulet, éleveur de Saint-Hilaire-du-Maine ne compte pas ses heures depuis un mois. Il doit vendre ses 200 chapons, achetés à un fournisseur du Nord du département.

"Actuellement je fais des journées de 15-16 heures. Elles commencent à six heures du matin pour terminer vers 23 heures (...) On étale notre travail sur trois semaines car il est impossible de fournir les clients en seulement une semaine. On vend par internet aussi aux quatre coins de la France"

Raymond a acheté ses 200 chapons quinze euros par tête. Pour le client, une fois préparez c'est 35 voire 45 euros la pièce. Et pour l'abattage, vous pouvez compter sur l'employée de Raymond. Cela ne s'invente pas : elle s'appelle Raymonde.

"Le chapon c'est une volaille qui a un certain âge. Elle a des plumes assez résistantes mais cela se plume très bien. On l'électrocute, ensuite on l'a saigne puis on l'échaude".

Depuis un mois déjà, les clients viennent directement sur l'exploitation de Raymond Boulet pour avoir un chapon de noël. L'éleveur accepte bien volontiers de donner la recette de son épouse et de lui-même.

"On le cuisine aux cèpes. On appelle cela un chapon braisé avec sa crème de champignons. On y ajoute une préparation avec des carottes et une bouteille de Porto"