Dans la Somme, cet éleveur laitier fête Noël au rythme des traites

Daours, France

Dans l'exploitation familiale de Jean-Louis Bouthors, installée à Daours, dans la Somme, le 25 décembre, c'est un jour comme les autres. "On n'a pas mis de guirlande autour du cou des vaches, ni de sapin ! Il n'y a pas de tenue festive", plaisante-t-il.

Au rythme des deux traites journalières

Les quarante-huit bêtes ont quand même droit à une bonne ration de fourrage, mais c'est simplement parce que l'éleveur a anticipé. "Cela correspond à la ration d'une journée et demi", explique l'agriculteur. Une organisation qui permet à Jean-Louis Bouthors de profiter un peu de sa famille. "On fait un petit Réveillon le 24 décembre mais on ne se couche pas trop tard, parce que le lendemain à 6h30 il y a la traite. Et le jour du 25, on sait que vers telle heure il faut accélérer le repas parce qu'à 17h, après le café, il faut aller traire à nouveau."

Jean-Louis Bouthors et sa famille passent donc Noël au rythme des deux traites journalières. "Il y a une astreinte quotidienne, même si on est en société. L'élevage c'est du 1er janvier au 31 décembre, sept jours sur sept." L'exploitant s'est habitué à ces contraintes. Elles ne le dérangent pas, du moment que les consommateurs en sont bien conscients. "Quand on ouvre le frigo, qu'on prend la brique de lait, le fromage ou le plateau de fromages, on a tendance à oublier que derrière tout cela : il y a des éleveurs et des familles."

Pour cette année 2020, l'agriculteur n'a qu'un souhait : un prix du lait plus élevé, pour une rémunération plus juste du travail des éleveurs.