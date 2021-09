Noirmoutier : suite à l’orage, la production de sel est stoppée

C'est une conséquence des orages qui ont frappé notre région dans la nuit de mardi à mercredi : à Noirmoutier, la récolte de sel est stoppée. En une heure, il est tombé 20 mm d'eau. Les 120 sauniers de l'île vendéenne doivent maintenant attendre que ce surplus s'évapore, ce qui n'est pas gagné. A tel point que cet épisode pourrait bien marquer la fin de la saison, qui se termine en général plutôt fin septembre.

Vincent Jolly est propriétaire de deux marais et membre de la coopérative des producteurs de sel. Même si dans les œillets, le niveau de l’eau n’est monté que de deux centimètres, ça change tout : « ça fait énormément descendre la salinité. Pendant une belle journée, on peut évaporer jusqu’à quatre millimètres, donc, si pendant cinq à six jours il fait beau, on pourrait revenir au stade où on était. C’est la météo qui décide ! »

"La saison a été belle pour le gros sel, moins bonne pour la fleur de sel, parce que on a manqué un peu de soleil et de chaleur" - Vincent Jolly, membre de la coopérative des producteurs de sel.

Un mauvais coup, mais le bilan de la saison devrait quand même être correct, disent les sauniers. Même si la météo n’a pas été idéale, ils ont réussi à produire un peu plus qu’une année moyenne. La coopérative prévoit environ 2.600 tonnes, bien loin, quand même, de l'exceptionnelle saison d'il y a deux ans, pendant laquelle la barre des 4.500 tonnes avait été franchie. Philippe Petigas, saunier indépendant, patron du marais salant la Bonne Pogne, se dit lui aussi plutôt satisfait : « on a commencé très tôt, vers le 28 avril, et même si on fini assez tôt, ça reste une année convenable. Mais c’est vrai, le gros de la production est terminé ».