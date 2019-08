Nord Franche-Comté : pâtes, farine et ...comté en libre service

C'est une autre façon de valoriser les produits issus de la ferme. En nord Franche-Comté, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les distributeurs automatiques. On y trouve même du comté.

Franche-Comté, France

On ne compte plus les distributeurs d'oeufs ou de pain. Dans le Territoire de Belfort, de plus en plus d'agriculteurs s'y mettent. Une exploitation de Vauthiermont possède même huit distributeurs d'oeufs disséminés dans le département. Une ferme de Chavanatte vend aussi de la farine et des pâtes en distributeur. Mais on trouve désormais d'autres produits issus de l'agriculture en libre service.

Du comté à Bethoncourt

Dans les distributeurs automatiques, les agriculteurs n'hésitent pas à jouer la carte de la diversification ...et ça fonctionne. Si vous passez devant une boulangerie à Bethoncourt, vous aurez la surprise de tomber sur un distributeur automatique de fromage. Il s'agit de comté provenant de la fruitière du Lomont installée à Noirefontaine. 60 à 100 morceaux sont écoulés chaque semaine. " Dans nos meules, on coupe des morceaux de 500 grammes. On les emballe ici à la fromagerie avec le prix et le poids et on va ensuite remplir le distributeur. C'est comme un frigo. " indique Martine Miellet, l'une des responsables de la fruitière du Lomont qui produit le comté.

Du miel 24 heures sur 24 à Chaux

A Chaux dans le nord du Territoire de Belfort, c'est du miel et des produits dérivés qui sont disponibles dans un distributeur 24h sur 24, 7 jours sur 7. " Au début, les gens ont été un peu supris mais désormais cela fonctionne bien. On peut aussi mettre d 'autres produits d'autres producteurs. Cela fonctionne avec un écran tactile. Quand vous cliquez sur chaque produit, vous avez le détail qui apparaît" indique l'apiculteur Flavien Durand qui, grâce à cet appareil, réalise un quart de vente en plus de celle en magasin.

Un effet directe sur les ventes

Les distributeurs automatiques permettent aux agriculteurs de mieux valoriser leur produit en dehors des heures habituelles de vente. " De la fourche à la fourchette, il n'y a qu'un pas. Tout le monde n'a pas la possibilité à cause du travail d'aller chercher le produit dont il a besoin aux heures d'ouverture des magasins y compris le week-end. Ces distributeurs permettent d'avoir des produits de qualité 24 heures sur 24" explique Georges Flotat vice-président de la chambre d'agriculture Doubs et Territoire de Belfort.

Une étude de marché est nécessaire pour savoir si la vente peut être rentable. Un distributeur d'oeufs coûte entre 35 000 et 40 000 euros. Un appareil avec système de réfrigération est encore plus élevé. Il faut aussi prendre en compte les frais de production, de transformation ou encore de commercialisation d'un distributeur. Les agriculteurs qui proposent des produits diversifiés en distribution automatique peuvent bénéficier d'aides européennes.