La chasse est ouverte dans les Hauts-de-France, ce dimanche 16 septembre. Pour le président de la société de chasse d'Annoeullin, c'est aussi l'occasion de changer l'image des chasseurs et de rappeler qu'ils participent à l'équilibre environnemental.

"Nous ne sommes pas des viandards". Loin de l'image qui leur colle à la peau, les chasseurs d'Annoeullin veulent valoriser leur action, environnementale et écologique, disent-ils. C'est d'ailleurs l'objet de la dernière campagne de communication de la fédération nationale des chasseurs, dont les visuels estampillés "les chasseurs, premiers écologistes de France ?" n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

"Il y a urgence pour les chasseurs à communiquer sur les milliers d'actions mises en place chaque année" par le 1,1 millions de pratiquants de la chasse en France, affirme ainsi Willy Schraen, président de la fédération. La campagne comprend des chroniques d'information sur l'implication des chasseurs dans la restauration des zones humides ou la préservation de la biodiversité.

Une action qui se déroule tout au long de l'année, précise Jean-Paul Crombecq, président de la société de chasse d'Annoeullin : dès que la saison est terminée, les chasseurs restent sur le terrain.

Cet été, ils ont déposé plus de trois tonnes de blé dans des engrainoirs dans les champs, plus de 500 litres d'eau dans des gamelles pour permettre à leur gibier d'accéder à de la nourriture et s'abreuver suite à la canicule. "La priorité numéro de l'association est l'entretien du territoire", précise Jean-Paul Crombecq.