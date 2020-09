Normandie Horse Show : la vente des chevaux ne connaît pas la crise

Cette année, le Normandie Horse Show a été coupé en deux, en raison de la crise sanitaire. Une première partie s'est tenue, comme à l'accoutumée, début août (du 3 au 9). Deuxième acte actuellement : jusqu'au dimanche 6 septembre, place à des concours d'élevage avec notamment une finale nationale des poulains Selle Français vendredi 4 et samedi 5 et pour le coté sportif, des épreuves de saut d'obstacle National 1 à partir de jeudi.

Mais c'est aussi pour l'économie de la filière que l'évènement a été maintenu car les éleveurs viennent y montrer leurs chevaux de sport pour les vendre. Même si le public n'est pas là, les acheteurs eux sont au rendez-vous, explique Fabrice Paris, éleveur à Couvains dans le saint-lois, au haras des Forêts :

Le commerce est resté à peu près le même. Ca se passe bien. Avec la vidéo, on a quand même des contacts pour vendre des chevaux. On n'a pas d'acheteurs américains car ils ne peuvent pas importer de chevaux en ce moment mais pour le reste, ca bouge bien. Aujourd'hui, il y a des acheteurs du sud de la France, des Allemands, des Belges, des Suisses et hier soir, nous avons vu des clients brésiliens.

Le marché est plus calme que d'habitude mais les clients sont tout de même présents, décrit Emmanuel Vincent, éleveur à Saint-Clair sur l'Elle. Il présente 11 chevaux de son haras au Normandie Horse Show.

Le NHS, c'est hyper important pour nous car il y a des bons tracés, les chevaux apprennent, progressent et beaucoup de clients les voient grâce à la vidéo. On ne veut pas forcément les vendre tout de suite car on a de bons chevaux qu'on veut "faire veillir". Mais on a beaucoup de contacts. Pour les bons chevaux, il y a toujours des acheteurs. Ce sont les chevaux intermédiaires qui sont plus difficiles à vendre en ce moment.