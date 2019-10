Normandie : lancement d'un guide d'aide à l'installation pour les agriculteurs

Un guide pour aider les agriculteurs à s'installer vient d'être lancé par la chambre régionale d'agriculture de Normandie. Il n'existe pas en version papier mais est disponible en ligne. C'est une sorte de répertoire à l'intérieur duquel les aides financières existantes ont été classées par département, avec les aides publiques d'un côté et les privées de l'autre. L'objectif est d'éclairer les agriculteurs sur les aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. Toutes cumulées, ces aides privées et publiques peuvent aller jusqu'à 40 000 euros en moyenne. Le guide a été présenté ce mardi à une petite dizaine d'agriculteurs de l'Orne, réunis dans une exploitation agricole de Neuville-près-Sées.

Inciter les agriculteurs à s'installer

Ce guide va permettre aux agriculteurs d'y voir plus clair lorsqu'ils sollicitent une aide financière. Des PAI, des points d'accueil installation, existent déjà au sein de chaque chambre d'agriculture, mais grâce à ce guide en ligne, l'information est accessible directement sur internet. Les recherches sont donc accélérées, comme l'explique Maxime Vaugeois, agriculteur de 28 ans, basé à Almenêche, dans l'Orne, également secrétaire général adjoint des jeunes Agriculteurs de l'Orne. "Le guide permet de faire un tri des aides auxquelles on peut prétendre et celles auxquelles on ne peut pas prétendre. On sait très bien que par rapport à nos systèmes ou nos façons de faire, on n'y aura pas le droit, donc cela permet de se consacrer vraiment à l'essentiel", détaille-t-il.

Maxime Vaugeois : "Il y a tout un tas de petits aides auprès de différents interlocuteurs et on ne sait pas où aller les demander" Copier

Le guide d'aide à l'installation est disponible en ligne sur le site de la chambre régionale d'agriculture de Normandie. © Radio France

Ce guide devrait également permettre d'inciter les jeunes agriculteurs à s'installer : "la pyramide des âges fait que dans une dizaine d'années, la moitié des agriculteurs actuels seront en retraite", souligne Alexis Graindorge, le président des jeunes agriculteurs de l'Orne.

Il y a des jeunes qui s'installent et davantage doivent encore s'installer, donc c'est à nous de les aider et de mettre toute l'information à leur disposition.

Alexis Graindorge, président des jeunes agriculteurs de l'Orne.

Derrière ce guide, un travail de longue haleine qui a duré un an. Au fur et à mesure, le guide sera actualisé et étoffé. "C'est convenu avec les organismes que s'il y a une modification de leur subvention du montant ou un arrêt, nous on remet à jour aussitôt. Normalement, cela n'évolue pas si vite que ça mais le but, c'est d'être hyper réactifs", détaille Denis Génissel, élu à la chambre régionale d'agriculture de Normandie, en charge de l'installation.

L'année dernière, 317 agriculteurs normands ont reçu une aide pour s'installer.