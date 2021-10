Nos conseils pour prendre soin de votre jardin et de votre potager après la pluie

Après la pluie, le beau temps ! C'est le moment de se remettre au travail dans son jardin et son potager. Jean-François Le Ray, pépiniériste et horticulteur, livre ses conseils pour chérir ses plantes, fleurs et légumes.

Avec près de 70 mm de précipitations tombés en une nuit samedi 4 octobre en Mayenne, les sols sont gorgés d'eau. C'est le moment de se retrousser les manches et de mettre les mains dans la terre, pour entretenir correctement son jardin et son potager. Jean-François Le Ray, pépiniériste et horticulteur, donne ses conseils pour chérir ses plantes, fleurs et légumes.

Gare aux maladies

"Avec l'épisode pluvieux de ce week-end, c'est bien la fin de l'été, explique Jean-François Le Ray. Alors, les maladies déjà présentes, sur les cucurbitacées par exemple, vont s'aggraver." Le pépiniériste conseille alors de songer aux récoltes. "Il ne faut pas laisser les légumes à même la terre mouillée, ce n'est pas bon pour leur conservation. On va pouvoir arracher les citrouilles et les cucurbitacées en général."

Pour les fleurs, ce qui compte c'est l'entretien. "Pour les fleurs fanées, des rosiers par exemple, il faut leur faire un entretien classique, c'est-à-dire qu'il faut enlever toutes les fleurs fanées au sécateur." Cela permet de prolonger leur floraison.

Planter, mais pas tôt

L'avantage de la pluie, c'est qu'elle permet de planter certaines espèces. "Enfin, se réjouit Jean-François Le Ray. Les sols étaient très secs donc là on peut planter du gazon et tout ce qui est petit massif." L'horticulteur appelle à la prudence. "Il ne fut pas non plus se hâter. Il a plu, certes, mais on n'est pas non plus à la Sainte-Catherine." Jean-François Le Ray conseille d'attendre pour planter des plantes aux racines nues, comme les haies bocagères, les bouleaux et les fruitiers en racines. "On va attendre encore trois ou quatre semaines après la Toussaint".

Et puis bien sûr, c'est enfin un temps à champignons ! Un seul conseil du pépiniériste : "Pour les champignons. Il faut prendre son panier, puis aller dans les forêts autorisées !"