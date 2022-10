"Nos exploitations maraichères se rapprochent de plus en plus de celles d'Espagne ou du Portugal" Rémy Cappan

Il y a plus de saisons ma pauvre dame ! Et sur les marchés des Alpes-Maritimes c'est flagrant quand on regarde les étals on a l'impression d'être en pleine été : Des tomates, des aubergines, des courgettes, des poivrons ou encore du basilic !

"Au fil des années j'ai remplacé mes cerisiers par des agrumes pour m'adapter au climat"

Rémy Cappan est maraicher à Nice quartier des Cappans ainsi que dans la plaine du Var, il a environ deux hectares de légumes, mais aussi d'oliviers et d'agrumes. Il était l'invité de France Bleu Azur ce jeudi 20 octobre :"Cet été à cause de la canicule, je n'ai pas pu faire ma deuxième plantation de tomates ou d'aubergines au mois d'août, il faisait trop chaud, je n'ai pas eu le courage, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent" explique t'-il avant d'ajouter : "Nos exploitations maraichères se rapprochent de plus en plus de celles d'Espagne ou du Portugal, au fil des années j'ai remplacé mes cerisiers par des agrumes pour m'adapter au climat".