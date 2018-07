La forêt de Pontigny est l'une des plus étendues de la région avec près de mille hectares d'un seul tenant. Très agréable, elle abrite de nombreux chênes, mais la magie du lieu tient aussi à son histoire, liée à celle des moines de l'Abbaye de Pontigny

Pontigny, France

Cette forêt a été longtemps la propriété des moines de l'Abbaye de Pontigny avant de tomber dans le giron de l'Etat à la révolution. Elle est aussi l'une des plus grandes de la région, 950 hectares d'un seul bloc, situés sur une colline entre la vallée du Serein et celle de l'Armançon.

L'un des nombreux chemins forestiers de Pontigny © Radio France - Isabelle Rose

C'est une forêt de feuillus avec aujourd'hui des chênes, pour certains centenaires, mais il faut savoir que cela n'a pas toujours été le cas.

Jusqu'au 18ème siècle, la forêt de Pontigny est en fait une lande. Il n'y a que quelques arbres car le bois est, à cette période, la principale énergie et les parcelles sont coupées pratiquement à blanc tous les vingt ans. Selon Christophe Mouy de l'ONF, l'Office National des Forêts, il paraît même que dans les années 1600, les moins de l' Abbaye ont été incapable de trouver dans cette forêt le bois nécessaire à la reconstruction de la charpente d'une grange qui avait brûlé.

Une forêt de feuillus avec de nombreux chênes © Radio France - Isabelle Rose

Aujourd'hui , on y trouve des chênes bien sûr, mais aussi des bouleaux, hêtres ou des châtaigniers.

Sous-bois © Radio France - Isabelle Rose

C'est une forêt vallonnée, avec des sources et des mares, pleine de surprises que l'on prend plaisir à découvrir. Il existe deux circuits de découverte de cinq kilomètres environ sur lesquelles on peut se promener en famille à pied en poussette ou à vélo (sentier du chêne et sentier du pin sylvestre). Une idée de promenade au frais que je vous recommande pour cet été.

renseignements à l'Office de tourisme de Pontigny au 03 86 47 47 03