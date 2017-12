Nougats et fruits confits : madeleine de Proust provencales

Noël approche et avec lui les repas de réveillon. En Vaucluse les "douceurs provençales" les plus représentatives sont le nougat et les fruits confits. Dans le Dossier Du Jour Jean-Pierre Burlet va nous emmener chez deux artisans qui travaillent des produits d'ici dans le respect de la tradition.

Quand on pense spécialité du Vaucluse, on pense à l'agneau de Sault mais pas plus que le porc du Ventoux il n'est de circonstance en ces fêtes de fin d'année.

En revanche les fruits confits se doivent d'être présents sur la table de Noël parmi les treize desserts. Les fruits confits sont nés dans l'esprit d'un cuisinier romain parce qu'il avait trouvé là un moyen de les conserver en les trempant dans du miel chaud.

Depuis les fruits confits sont devenus une gourmandise. Loin des usines à confiserie il reste quelques artisans qui perpétuent cet art parce que c'en est un.

Le fruit confit a aussi modifié les paysages de Vaucluse

En plantant des cerisiers dans le Luberon pour produire des bigarreaux les industriels ont effectivement contribué à façonner les paysages que nous connaissons.

Au 17° siècle en plantant cette fois des amandiers en Provence Olivier de Serre lui a accidentellement participé à l'invention du nougat tel que nous le connaissons.

Avant on mélangeait des noix et du miel pour en faire une barre énergétique avant l'heure. Le mot nougat vient d'ailleurs du mot provençal "nou" ou "nouei" ... mais aujourd'hui et depuis 300 ans c'est avec des amandes que le nougat est fabriqué. des amandes qu'il est de plus en plus difficile de trouver ici mais que des artisans tentent de ré-introduire pour pouvoir certifier un produit "fait en Vaucluse" du producteur au transformateur.

Dans le dossier du jour nous vous proposons deux visites d'atelier

Chez le nougatier Silvain à Saint Didier

Visite dans l'atelier du nougatier Silvain à saint Didier Copier

Chez le nougatier Silvain à saint Didier © Radio France - Jean-Pierre Burlet

A la confiserie saint Denis aux Beaumettes

Dans l'atelier de la confiserie saint Denis aux Beaumettes Copier