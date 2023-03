"Nous attendons la pluie ", les vignerons alsaciens scrutent la météo à six mois des vendanges

A six mois environ du début des vendanges, les vignerons alsaciens se sont réunis ce mercredi à Colmar pour l'assemblée générale de l'Association des Viticulteurs d'Alsace. Il a été question de météo bien sûr. Tous sont très attentifs au temps qu'il va faire dans les prochains mois.

Petite récolte encore pour 2023 ?

Alors que la vigne forme les premiers bourgeons, force est de constater que le début de l'année a été très sec.

"Les vignerons alsaciens attendent de la pluie. On a souffert de sécheresse l'année dernière, avec nos bois qui ont souffert. Ils sont beaucoup moins nombreux. On sait que l'on pourrait avoir une récolte beaucoup plus faible. Mais il est beaucoup trop trop pour quantifier tout cela," explique Gilles Ehrhart, le président de l'AVA.

2022 a été la 3e plus petite récolte en Alsace, avec 911.000 hectolitres.

La vente des vins d'Alsace en hausse en 2022

Dans un contexte de baisse des ventes de vin, les vins d'Alsace ont tiré leur épingle du jeu en 2022 avec +1% par rapport à l'année dernière et + 4% des ventes en France. Le crémant a connu une année record, avec des ventes en hausse de + 9,5% par rapport à 2021. Ce sont au total 971.000 hectolitres qui ont été vendus.

"Toutefois, c'est la deuxième année où l'on produit moins que ce qu'on commercialise. On avait des stocks et on les a quasiment tous épurés. Il faut qu'on fasse cette fois-ci une année de production qui colle avec notre commercialisation," ajoute Gilles Ehrhart.