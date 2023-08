Nous avons embarqué avec les Affaires maritimes qui contrôlent les plaisanciers, au large de Boulogne-sur-Mer

Maintenant que les beaux jours sont là, les plaisanciers sont plus nombreux à prendre la mer, le long de la Côte d'Opale. Une grande opération, conjointe avec des services des douanes, de la gendarmerie maritime et des brigades de surveillance du littoral, était organisée lundi 14 août 2023, au large de Boulogne-sur-Mer. Nous avons embarqué avec les contrôleurs des Affaires maritimes.

A bord du Fort de l'Heurt, nous quittons le port de Boulogne. Avec des jumelles, Philippe Ducrocq repère au loin les possibles plaisanciers : du voilier, au bateau de pêche en passant par les planches à voile, ils peuvent être amenés à contrôler tous ces usagers de la mer.

Attention aux extincteurs périmés

Après quelques minutes à parcourir les vagues, notre bateau s'amarre à celui de Nicolas, un Boulonnais parti pêcher avec deux amis. José Lenoir demande le permis et la carte de circulation. Puis, vient l'inspection du matériel de sécurité. Tout y passe : les gilets de sauvetage, la radio, les fusées de détresse, la lampe...

Les Affaires maritimes abordent un bateau de plaisance pour effectuer un contrôle du matériel de sécurité. © Radio France - Theo Boscher

"Normalement, tout est à jour, mais on va voir ce que disent les contrôleurs", sourit Nicolas, qui n'a pas été contrôlé depuis quelques temps. Justement, José Lenoir pointe deux anomalies : sa lampe manque de piles, et l'immatriculation du bateau n'est pas apposée sur le tableau de bord. Nicolas aura quinze jours pour régler ça.

Pour les voiliers, les bateaux de pêche

Plus de trois infractions sur quatre relevées par les Affaires maritimes concernent une défaillance du matériel de sécurité. "L'extincteur périmé est l'une des infractions les plus courantes, relève Philippe Ducrocq, dans les Affaires maritimes depuis une vingtaine d'années. On surveille également les radios car beaucoup de monde méconnait la réglementation alors qu'elle est stricte."

À chaque sortie, les Affaires maritimes peuvent contrôler une dizaine de bateaux. Un peu plus loin, le Fort de l'Heurt coupe le moteur au niveau d'un bateau au pavillon belge. Les contrôleurs vérifient que le chef à bord est bien résident belge, car pendant plusieurs années, certains Français ont détourné la réglementation française en inscrivant leur bateau sous pavillon étranger.

Connaître le "3M"

"La Côte d'Opale attire de plus en plus de monde et avec le développement des activités de nouvelle glisse, les gens ne sont pas toujours bien au fait de la réglementation et ils se ratent sur le matériel et les consignes à suivre", constate Philippe Ducrocq.

Chaque plaisancier, en mer, doit suivre un mantra le "3M" pour "météo" "on ne part pas dans n'importe quelle circonstance", "marée" "pour éviter de se faire coincer dans une bâche" et "matériel". Il y a également un numéro de téléphone à retenir : le 196, pour les urgences en mer ou sur la côte.