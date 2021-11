Nous avons goûté pour vous le premier vin de paille AOC Corrèze

Relancée en 1995 la production de vin paillé en Corrèze joue désormais dans la cour des grands .La première cuvée "vin de paille", c'est l'appellation officielle, AOC Corrèze a été présentée et goûtée ce mardi. Après 3 ans de séchage et de barrique, la cuvée 2018 entre dans l'histoire.

Jean Mage, à gauche, et Jean-Louis Roche participent à l'aventure du vin de paille corrézien depuis le début

C'est le premier vin de paille AOC Corrèze. La quinzaine de producteurs groupés dans les environs de Beaulieu-sur-Dordogne ont présenté ce mardi à Queyssac-les-Vignes la toute première cuvée disposant de l'appellation d'origine obtenue en 2017. Il s'agit de la cuvée 2018 (la 2017 avait entièrement gelé). L'aboutissement d'une aventure partie en 1995 lorsque une poignée d'agriculteurs du secteur ont voulu relancer cette production locale ancestrale mais tombée en désuétude.

Ça marchera jamais"

"La plupart d'entre nous, moi le premier, n'avions jamais planté de vignes" raconte Jean-Louis Roche de Queyssac-les-Vignes. Qui se souvient des réactions d'alors. "Des gens disaient : tu sais même pas tailler un pied de vigne. Ça marchera jamais". Mais c'est tout le contraire. En 2001 la première cuvée est mise en bouteille et les ventes suivent. Tant et si bien que les producteurs du Jura, chez qui d'ailleurs les Corréziens étaient allés redécouvrir la technique, lancent une procédure judiciaire pour leur interdire l'appellation vin paillé. Après moult défaites et rebondissements les producteurs corréziens ont obtenu de pouvoir utiliser l'appellation "vin de paille".

Le seul vin de paille rouge en France

L'ironie est que c'est ce combat judiciaire qui a permis d'une certaine manière à la Corrèze d'obtenir son AOC en 2017. Une consécration pour les producteurs fiers de leur vin. "C'est tout petit. C'est une goutte d'eau dans le monde viticole de la France" souligne Jean Mage, producteur à Brivezac. Mais au niveau culturel, du patrimoine corrézien, ça compte énormément." 50 000 bouteilles, les années normales, notamment sans gel tardif comme en 2017 et 2021, sont produites chaque année. Le vin de paille corrézien se décline en blanc et en rouge. La cuvée 2018 restera donc comme la première de l'AOC. Sans parti pris aucun, Jean-Louis Roche assure que ce premier vin de paille AOC Corrèze est "fabuleux"