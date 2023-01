"Nous sommes très fiers ! " le grand cru Rangen en Alsace classé parmi les plus grands vignobles au monde

Les vignerons qui ont des parcelles dans le vignoble du Rangen à Thann ont le sourire. Selon la revue mensuelle anglaise "Décanter" dans son édition de novembre , le Rangen a été classé comme les 12 plus grands vignobles du monde. Une belle distinction pour le grand cru alsacien.

De la fierté du côté de Thann

Le Rangen est cité aux côtés d'autres grands noms du vin comme le bordelais Pétrus, ou encore le bourguignon Montrachet. Le "Décanter", précise quand même que son classement reste "subjectif", mais cela donne beaucoup de satisfaction aux 9 vignerons qui se partagent les parcelles.

Le Rangen est situé dans le sud de l'Alsace, à Thann. Il est étendu sur une vingtaine d'hectares. Sa particularité est d'être en pente. "Il se mérite avant tout," explique Alexandre Schoffit, du domaine Schoffit à Colmar , qui exploite 5 hectares de vignes pour le grand cru alsacien.

Il est en hauteur, à 350 mètres en bas et 465 mètres au sommet dans la forêt, le tout exposé au sud . Il y a des murs montés à la main, de la pierre sèche et un sol unique au monde. "Ici il n'y a pas de mécanisation. C'est un terroir qui se travaille au quotidien et qui se vit. C'est un sol volcanique que l'on retrouve à très très peu d'endroits dans le monde. Très riche en minéraux et oligoéléments " détaille le jeune vigneron.

Des vins que l'on retrouve nulle part ailleurs

Avec ce terroir unique au monde, la qualité du vin s'en ressent aussi. Ce sont des vins de très haute qualité et dont les prix restent plutôt élevés. " Il y un côté solaire du vin, avec l'exposition au sud. Il donne la richesse, le gras au vin. Le Rangen a toujours été cité comme les très grands terroirs du secteur," ajoute Alexandre Schoffit. Les rendement sont faibles, environ 30 à 40 hectolitres par hectare et le travail est difficile en raison de la pente

Cette distinction à travers ce mensuel, spécialisé dans le vin, diffusé dans 90 pays va permettre aux vins d'Alsace de rayonner encore plus à travers le monde.