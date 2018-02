Le député Deux-Sévrien La République en Marche Guillaume Chiche était l'invité de France Bleu Poitou à 8h12 ce lundi 19 février. Agriculteurs rayés de la carte des zones défavorisées (les ZDS) et compensations, ils donnent quelques pistes de réflexion.

Deux-Sèvres, France

Le député des Deux-Sèvres l'affirme : "Il y a une souffrance morale chez les agriculteurs et les agricultrices Il y a des personnes qui travaillent très durement, qui font parfois 80 heures par semaine pour ne gagner que 400 voire 500 euros par mois. Ce n'est pas acceptable. " Il entend le malaise des agriculteurs qui se sont mobilisés dans toute la France et dans les Deux-Sèvres la semaine du 12 février.

Revoir un zonage qui date de 1976

L'Europe a demandé au gouvernement de revoir la carte des ZDS. Une majorité dont fait partie le député Guillaume Chiche. "Le problème c'est qu'on a demandé aux gouvernements successifs de revoir la carte des ZDS mais personne n'y est arrivé. Et là l'Europe nous oblige à la revoir. J'entends les difficultés du monde paysan. C'est pourquoi j'ai interpellé le ministre de l'Agriculture (Stéphane Travert) et mis en place un groupe de travail pour réfléchir et inventer des mesures d'accompagnement pour les agriculteurs qui sortiront des ZDS."

Quels critères?

Les zones défavorisées reposent d'abord sur les zones montagneuses, littorales et en faveur de la production bovines. Il y a des critères en taux de chargement des terrains c'est-à-dire au nombre de bêtes par mètre carrés de terre agricole.

Comment compenser les pertes?

"Aujourd'hui avec les ZDS, ce sont 1.186 exploitations bénéficie d'une aide d'environ 6.000 euros par an" affirme Guillaume Chiche. "Dans ces communes, il y a un certain nombres de jeunes agriculteurs qui se sont installés et qui bénéficient encore de mesures d'accompagnement. L'une des compensations consiste à _maintenir cet accompagnement financier_."

Jeudi 22 février," je réunis l'ensemble des acteurs du monde agricole à ma permanence". Le Chef de l'Etat Emmanuel Macron recevra également 1.000 jeunes agriculteurs ce jeudi.