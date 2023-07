"Nous voulons un rendez-vous !" : les viticulteurs de Montrelais en colère contre les assureurs

Une vingtaine de manifestants se sont rassemblés ce vendredi devant l'agence d'assurance Suravenir de Saint-Herblain, près de Nantes. Cela fait un an que les deux viticulteurs de Montrelais, près de Loireauxance en Loire-Atlantique, attendent d'être remboursés après l'incendie de l'été dernier, le 17 juillet 2022, qui a ravagé une partie de leurs vignes.

90 hectares de végétation brûlés à Montrelais

C'était LE gros incendie de l'été en Loire-Atlantique : 90 hectares de terres agricoles et bois ont brûlé au total à cause d'un barbecue mal éteint. Ce vendredi, les viticulteurs et habitants étaient là pour donner de la voix, à l'appel de la Confédération paysanne de Loire-Atlantique.

Des banderoles jaunes et une vigne brulée déposée sous les fenêtres de l'agence d'assurance en guise de symbole, et surtout des cordes vocales : "Nous voulons un rendez-vous !", crie Agnès Carroget, viticultrice de Montrelais, sous les fenêtres de l'agence Suravenir de Saint-Herblain qui gère le dossier.

Une vigne brûlée a été déposée devant l'agence d'assurance Suravenir de Saint-Herblain © Radio France - Léonie Cornet

Agnès et Jacques Carroget ont perdu quasiment un hectare de vignes l'été dernier après l'incendie de Montrelais. Un an plus tard, ils ne sont toujours pas remboursés. "Du fait du prix du vin, ce sont des parcelles qui rapportent beaucoup d'argent", explique Jacques. Mathieu Lothelier, un autre viticulteur, a lui perdu presque un hectare de vignes sur six.

Au total, le manque à gagner est de 92.000 euros en trois ans pour chacun de ces viticulteurs, et en attendant, les viticulteurs ne peuvent pas replanter : "Si on arrache la vigne et qu'on la replante, il y a destruction de preuves, et si l'assurance décide de faire une contre-expertise, on n'a plus de matière pour la contre-expertise. Alors on laisse en l'état"

"Je vais reprendre une parcelle de cendres" - Marie, viticultrice

Sa fille, Marie, s'apprêtait à reprendre l'exploitation pour laisser Jacques partir à la retraite. "Je vais reprendre une parcelle de cendres, déplore-t-elle. On ne va pas mettre le feu à Suravenir, mais au bout d'un moment, j'aimerais bien que l'on nous écoute. On vit de cela, et on se retrouve quand même avec une parcelle à moitié brûlée !"

Contacté, l'assureur Suravenir dit que le dossier est en cours d'instruction et ne compte pas faire plus de commentaires. "La direction de Suravenir Assurances a reçu les représentants des manifestants. L'échange a été courtois. Le dossier est en cours d’instruction. Nous ne ferons pas de commentaire supplémentaire à ce stade" déclare l'assureur dans un communiqué.

Les viticulteurs ont demandé au maire de Montrelais, Joël Jamin, de faire pression auprès des assureurs. Ils comptent aussi organiser d'autres manifestations prochainement si rien ne change.