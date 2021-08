Grippe aviaire : un nouveau protocole en discussion

"Le virus de l'influenza aviaire n'est plus présent dans le département des Pyrénées-Atlantiques" se félicite Franck Laborde, président de la FDSEA 64 (Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles). Mais l'épizootie de l'hiver 2021 a été dure avec un dernier abattage de 1.600 canes le 3 août dernier à Bidache. Et le risque d'une nouvelle épizootie est bien réelle puisque des cas de virus H5N8 ont été enregistrés dans le nord de l'Europe, six oies sauvages y ont succombées au Pays Bas et au Danemark au début du mois. C'est pourquoi un nouveau protocole est en cours de négociation.

Claustration des animaux lors du passage des oiseaux migrateurs

Le ministre de l'agriculture, Julien Denormandie, avait dévoilé les grandes lignes du nouveau protocole au début de l'été. Localement, les négociations sont toujours en cours. "Il faut d'une part éviter les premiers foyers d'influenza aviaire lors du passage de la faune sauvage" explique le directeur de la DDTM 64 (Direction départementale des territoires et de la mer) "et ensuite éviter la propagation". Les mesures de bio-sécurité seront donc renforcées notamment pour le matériel et les techniciens qui circulent d'exploitations en exploitations. Concernant la faune sauvage, le nouveau protocole prévoit la claustration des animaux lors du passage des oiseaux migrateurs susceptibles d'être porteur du virus.

Notre modèle de production reste le plein-air — Franck Laborde, président de la FDSEA 64

Lors de sa conférence de presse de rentrée, la FDSEA 64 s'est dite favorable à ce nouveau protocole même si "mettre à l'abri les animaux, ce n'est pas notre modèle de production favori" rappelle le président départemental du syndicat agricole. Mais pour Franck Laborde, "nous avons la responsabilité de protéger nos animaux du virus et de faire en sorte que les agriculteurs ne soient pas économiquement impactés tous les ans par la contamination de nos animaux d'élevage". Avant de signer le protocole, le syndicat veillera à ce que "la Région et l'Etat accompagnent tous les éleveurs dans les investissements qui sont à réaliser dans les fermes".

Franck Laborde, président de la FDSEA 64 sur le nouveau protocole en cours de négociation Copier

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Eric Spitz, était présent lors de la conférence de presse de rentrée de la FDSEA 64 © Radio France - Oihana Larzabal

Les indemnisations tardent à arriver

S'il n'y a plus de cas de grippe aviaire dans le département des Pyrénées-Atlantiques, la question des indemnisations reste un problème puisque 150 éleveurs du Pays Basque et du Béarn n'ont toujours rien reçu à ce jour alors que l'Etat s'était engagé à verser les paiements au plus tard le 31 août. Présent à la réunion de rentrée de la FDSEA 64 ce lundi 30 août, le directeur de la DDTM a certifié que promesse serait tenue. "Il reste deux jours !" rappelle Franck Laborde. Et au président du syndicat agricole de prévenir : "si les paiements n'arrivent pas, nous mènerons des actions !"