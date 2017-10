27 000 euros : la vache la plus chère d'Europe reste Limousine !

Izara, limousine de 4 ans pour une tonne et 38 kilos, a battu le record d'Europe de vente : 27 000 euros. L'aboutissement d'un an de travail pour ses éleveurs corréziens Christian et Vincent Besse.

Quand Izara est apparue sur le tapis rouge, les enchères, qui tournaient jusqu'à lors autour de 6 000 euros, se sont envolées. Jusqu'à atteindre 27 000 euros, battant au passage le record d'Europe de 23 500 euros, établi lors de ces mêmes journées limousines l'an dernier. Izara a "coûté 27 euros le kilos", soit dix fois plus que le prix moyen de viande bovine en boucherie.

58 vaches et génisses ont défilé pour les professionnels, attablés devant de bonnes entrecôtes de 250 grammes, et des gradins pleins à craquer. Mais celle que tout le monde attendait, c'était Izara, plus d'une tonne, et une morphologie exceptionnelle qui lui a permis d'être élue 1ère limousine au défilé de dimanche.

L'acheteur, Guy Paloski de Leclerc Limoges, en a tremblé d'émotion. Il a d'ailleurs appelé rapidement son patron pour lui annoncer qu'il avait dépassé l'enveloppe prévue. Pour Christian et Vincent Besse, ses éleveurs corréziens, c'est l'aboutissement de 9 mois de travail, dont deux mois de dressage en vue d'épater la galerie d'acheteurs. Pour Izara, c'est le rayon boucherie de Leclerc Limoges début décembre.