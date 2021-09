Nouveau sauvetage de poules en Creuse : une association cherche des adoptants

Des poules vont être sauvées de l'abattoir par une association creusoise. Pet's Rescue France lance une nouvelle campagne d'adoption. C'est la quatrième depuis janvier 2019. Le principe est toujours le même : l'association basée à Aubusson achète des poules à un éleveur et elle les revend à des habitants qui s'engagent à en prendre soin.

Entre 500 et 1.000 poules sauvées de l'abattoir

Ces poules sont destinées à l'abattoir. "Les éleveurs sont obligés de se séparer de leur cheptel quand elles ont entre 18 et 19 mois. C'est la réglementation pour faire un vide sanitaire dans le bâtiment. A cet âge-là elles sont aussi moins productives", explique Florian Chavignaud le président de Pet's Rescue France.

Cette fois, le sauvetage est prévu le 23 octobre dans l'Allier. Les poules seront ensuite distribuées sur l'aire des Vérités dans l'Allier, et en Creuse à Chénérailles, Gouzon et Aubusson. "L'éleveur doit en avoir comme d'habitude entre 2.500 et 5.000, on essaie d'en sauver un maximum : environ 450 si on ne fait qu'un trajet, environ 900 ou mille si on fait deux trajets", détaille Florian Chavignaud.

Quatre euros la poule

"Souvent les sauvetages de poule fonctionnent très bien, les gens sont contents, donc on s'est dit : pourquoi ne pas relancer l'opération ?", sourit le président de l'association.

Les poules sont vendues chacune quatre euros. Si vous souhaitez en adopter il faut vous inscrire avant le 25 septembre sur internet ou par téléphone. Pour les recueillir Pet's Rescue France recommande d'avoir un grand terrain clôturé et un poulailler sécurisé.

Contact de Pet's Rescue France : sauvetage.poules@sos-animaux-23.fr ; 09 72 10 44 84