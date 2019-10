Nouvelle action des agriculteurs ce mardi dans le Gard pour protester contre "l'agribasching"

Nîmes, France

"France, veux-tu encore de tes paysans ?" Ce slogan figure de nouveau ce mardi sur les tracteurs des agriculteurs du Gard à Nîmes. Ils se mobilisent comme partout en France, pour exprimer leur ras-le-bol de "l'agribashing". Ils se sentent pris pour cible et pointés du doigt à cause des pesticides. Autre motif de colère, les règlements administratifs qui s'empilent et les subventions qui tardent à arriver. Manifestation nationale, relayée par les FDSEA et JA du Gard.

Dès que nous nous adaptons à une règle, une autre survient

Une profession mésestimée - disent-ils - qui croule - entre autres sous les contraintes administratives. Des agriculteurs tout secteur confondu qui en ont assez de passer pour des pollueurs. "Seulement 10% de mes 130 hectares de vignes sont traités" dit Guillaume Compagnon, "que les gens viennent nous chez-nous pour voir comment on travaille". Pression de la société civile, règles européennes, autant de frein pour développer l'activité de ce viticulteur dans le secteur de Chusclan.

La confédération paysanne du Gard fait cavalier seul

La confédération paysanne du Gard n'appelle pas à la manifestation de ce mardi. Pour son porte-parole;, Jean-Paul Cabanis, "l'inquiétude monte chez nos concitoyens et le monde agricole a sa part de responsabilités". Le Mais le problème ne serait pas tant dans l’accumulation de règles qu'imposeraient les pouvoirs publics. "mais dans leur incapacité à accompagner les paysans dans une transition écologique incontournable". "Déverser du lisier devant la prefecture"ne serait pas de nature à réconcilier paysan et société civile.