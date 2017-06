Nouvelle action du comité d'action viticole, des milliers de litres de vin déversés à Teyran

200 000 litres de vin ont été déversés mardi soir devant un négociant de Teyran dans l'Hérault. Un coup de colère du comité anti-viticole pour dénoncer notamment les importations de vin étrangers.

Une dizaine de personnes se sont introduites mardi soir chez un négociant en vins de Teyran (Hérault) et ont déversé 200.000 litres de vin avant de laisser des tags du Comité d'action viticole (CAV). Dix-sept cuves des viticulteurs et négociants Vellas ont été vidées.

Les actions dénonçant les importations de vins étrangers, en particulier espagnols, en concurrence directe avec les productions languedociennes, et l'attitude des négociants et de la grande distribution, se sont multipliées ces derniers mois dans le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales à l'initiative de syndicats viticoles ou de CAV.

Les CAV sont des émanations locales du Comité régional d'action viticole (CRAV), sorte de "bras armé" ou de branche radicale exprimant depuis des décennies "la colère" du monde viticole languedocien.

Les enquêtes sur ces actions sont notamment menées par le SRPJ de Montpellier.

