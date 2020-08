Nouvelle année de sécheresse pour les agriculteurs isérois

En tout début de semaine, la préfecture de l'Isère a placé un peu plus de 200 communes en alerte sécheresse. Avec, à la clé, des mesures de restrictions de consommation de l'eau, aussi bien pour les particuliers (ndlr : il est interdit, par exemple, d'arroser son jardin de 9h à 20h) que les professionnels. Pour les agriculteurs des secteurs concernés, cela passe par une réduction de 15% des prélèvements pour l'irrigation.

Pour le patron de la chambre d'agriculture, interrogé en début de semaine sur France Bleu Isère, les agriculteurs sont inquiets, mais "il ne faut pas qu'on rentre dans la catastrophe". Jean-Claude Darlet indique que la situation est globalement meilleure que l'année dernière. Il reconnaît cependant qu'il y a des situations hétérogènes et certaines délicates. C'est le cas dans l'est lyonnais, le pays viennois et sur les plateaux de Crémieu.

C'est là qu'est installé Florian Vidon, 35 ans, qui a repris la ferme familiale, à Annoisin-Chatelans, il y a 4 ans. Par passion, mais aussi pour que le travail de ses parents et grand-parents ne prenne pas fin. Il a 90 vaches de races limousines, 75 hectares dont 45 de prairies et 35 pour la culture de céréales pour le fourrage. Et il évoque 12 semaines sans une goutte de pluie depuis le début de l'année, des rendements en baisse et une situation très inquiétante.

Rencontre avec Florian Vidon Copier

"La solution à long terme est d'avoir des prix rémunérateurs"

Pour son père, Emile Vidon, membre de la confédération paysanne, il faut que les élus locaux et de la chambre d'agriculture viennent sur le plateau de l'Isle-Crémieu pour se rendre compte de ce qui se passe, mais aussi car les situations sont différentes d'un coin à un autre du département.

Florian, lui, espère des aides pour l'achat de fourrage pour cet hiver, mais il explique bien que c'est une solution à court terme. "La solution à long terme est d'avoir des prix rémunérateurs", insiste-t-il. Ainsi celui qui milite pour une agriculture raisonnée explique qu'avec de meilleurs prix, il pourrait avoir moins de bêtes pour que celles qui restent aient plus à pâturer. Il avait déjà réduit son troupeau quand il a pris la suite de ses parents il y a 4 ans.

Il raconte aussi que que dans le secteur, il est difficile de trouver d'autres parcelles pour ses vaches. Lui qui n'a aucun système d'irrigation a fait le choix de cultures peu gourmandes en eau.