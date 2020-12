Ces Mosellans qui changent de vie en 2021 : de l'immobilier à la vigne

Lilian Croiset a deux professions : mandataire immobilier, "le métier alimentaire", et viticulteur_, "le métier passion."Cela fait une dizaine d'années que ce Mosellan de 37 ans, originaire de Woippy, envisage une nouvelle voie. "Je cherchais ce que je pouvais faire pour m'épanouir professionnellement." Alors il cherche dans ses centres d'intérêts, comme le vin et tout ce qui s'y rapporte. "J'étais un dégustateur, le but c'était d'approfondir." Et comme pour beaucoup d'amateurs de vin, posséder un domaine et produire ses propres cuvées, "c'est forcément un rêve." _

Le temps de la transmission

Mais pas question de se lancer à l'aveuglette à l'assaut des cépages Auxerrois et Pinots : Lilian suit d'abord un an de formation viticole à Beaune avant de se mettre en quête d'une opportunité à saisir. Elle se présente au détour d'une visite chez le viticulteur de Marange-Silvange François Maujard qui lui explique que son voisin du village Philippe Joly, du domaine de la Croix Mission, cherche à céder son exploitation. Un coup de fil plus tard, c'est la naissance d'une association qui dure depuis maintenant 3 ans, "le temps d'apprendre à se connaître, de connaitre le végétal, les circuits de distribution..." Le temps surtout de procéder à une transmission en douceur qui aurait du se concrétiser en 2020 si la Covid-19 n'avait pas tout bouleversé. Chacun espère que 2021 sera donc la bonne.

On va y aller petit à petit

"Il écoute bien ce que je lui dis" glisse malicieusement Philippe Joly, l'un des viticulteurs historiques de la toute jeune AOC Moselle. "Je suis la pour lui transmettre. Après il fera les choses à ses idées, il mettra sa patte." En a-t-il déjà une ? "Non c'est trop tôt", tempère le néo-vigneron. "Avant de mettre ma signature sur le vin, j'essaye d'abord de reprendre ce que Philippe me dit. On va y aller petit à petit."

Deux métiers, deux costumes, deux agendas

Lilian jongle donc entre son costume de mandataire immobilier et les habits plus "rustiques" du viticulteur. Deux agendas à gérer, "c'est une habitude à prendre, alors je note tout pour ne rien oublier" et des journées parfois longues. Car la vigne a son propre calendrier et la météo ses nombreux caprices, qui n'ont que faire des obligations du père de famille. Car dans ce défi qu'il s'est lancé, il peut aussi compter sur le soutien de sa femme. "C'est un projet de couple. Elle gardera son métier d'infirmière, mais ce n'est pas parce qu'elle n'interviendra pas sur le domaine qu'il ne fallait pas son aval. Cela aurait été inconcevable." Quoi qu'il en soit, Lilian Croiset de quittera pas tout de suite son travail dans l'immobilier. Pour vivre pleinement de la viticulture, il devra d'abord agrandir le domaine, planter de nouvelles vignes. Sa reconversion totale demandera du temps et de la patience. Exactement comme le bon vin.