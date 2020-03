Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : la plateforme pour vous faire livrer des produits locaux entre en service

La plateforme, créée en moins d'une semaine, vous permet de commander près de chez vous des produits locaux et de vous les faire livrer à domicile ou dans les magasins de proximité. Elle entre en service ce mardi.

Près de 850 producteurs de toute la région Nouvelle Aquitaine et 23.000 consommateurs s'étaient déjà inscrits sur cette nouvelle plateforme ces derniers jours. Sa mise en service ce mardi 31 mars à 8 heures va permettre à la fois aux petits producteurs d'écouler leurs stocks et aux consommateurs de s'approvisionner en produits frais près de chez eux. L'initiative est lancée par l'Agence de l'Alimentation de Nouvelle Aquitaine et la Région.

Livraison à domicile ou en commerce de proximité

Afin d'effectuer vos commandes, vous devez accéder à la plateforme www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr

Après vous être géolocalisés, vous verrez apparaître la liste des producteurs se trouvant à proximité de chez vous, les produits qu'ils proposent et leurs modalités de livraison. Certains producteurs organisent des tournées à domicile réparties en différents secteurs, d'autres vous proposeront de récupérer votre commande dans un commerce de proximité.

Pour celles et ceux qui sont en manque de temps ou d'inspiration pour cuisiner ces produits, des recettes sont également disponibles.