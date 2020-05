Nouvelle Aquitaine : premier salon de l'agriculture 100% digital

Le traditionnel Salon de l'Agriculture de Nouvelle Aquitaine ne se déroulera pas comme prévu cette année à cause du coronavirus mais les organisateurs prévoient une version digitale. Du 18 au 20 mai, le premier salon 100% en ligne proposera des reportages et dix grands débats interactifs.

Le président du Salon de l’Agriculture de Nouvelle-Aquitaine, Dominique Graciet et le commissaire général, Bruno Millet, ont été contraints cette année d'annuler sa 60ème édition initialement programmée du 16 au 24 mai 2020, dans le cadre de la Foire Internationale de Bordeaux. Cette année le rendez-vous sera donc totalement digital les 18, 19 et 20 mai.

Affiche de la prochaine semaine de l'agriculture les 18, 19 et 20 mai 2020

Débats et échanges

Toute cette "Semaine de l’Agriculture" sera accessible sur internet pour créer une plateforme d’échanges entre tous les acteurs et les partenaires de l’agriculture qui se retrouvaient habituellement au salon avec l’ensemble des visiteurs. Des reportages, des témoignages et des portraits sont déjà à retrouver sur le site où se passera l'événement : agriweb.tv.

le portrait de Christophe Brettes, éleveur de volailles liberté dans les Landes est par exemple déjà disponible sur agriweb.tv

Au programme notamment dix grands débats en direct et interactifs pour donner la parole aux agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine et permettre à tous les consommateurs de s’exprimer sous forme de séquences interactives, de sondages ou de questionnements. Un numéro sera disponible pour poser les questions : le 06.44.63.07.14.

Sortir de "l'agribashing"

Selon les organisateurs "la crise du COVID-19 a mis en lumière le rôle nourricier de notre agriculture, le rôle économique, le rôle d’employeur. De nombreuses initiatives ont été prises émanant du monde agricole, de la société civile, des collectivités locales et territoriales dont la Région pour mettre rapidement sur pied des circuits alternatifs de distribution, au plus près des consommateurs. Le but est désormais de capitaliser sur cette nouvelle relation de confiance."

Dominique Graciet va même plus loin : "Aujourd’hui on demande à tous les agriculteurs de prendre la parole pour expliquer les réalité de leurs métiers et de leurs élevages. On veut fédérer toutes les initiatives que l’on voit sur les réseaux sociaux autour d’un projet commun. Dire à tout le monde qu’on a répondu présent pendant la crise et que maintenant il faut qu’on sorte de "l’agribashing" et qu’on trouve les "agrosolutions" !"

Exemple des rendez-vous proposés pour cette semaine de l'agriculture

Quatre débats sont proposés pour les professionnels et six pour le grand public avec différents thèmes : prendre soin de la planète, bien manger, prendre soin des animaux, bien vivre ensemble, prendre soin du climat et l'avenir de l'agriculture après le Coronavirus.