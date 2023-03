Nouvelle attaque attribuée au loup à Lépaud, la deuxième en Creuse en 2023

Après huit mois de répit dans les élevages creusois, plusieurs attaques attribuées au loup sont recensées à la mi-mars en Creuse. Quatre moutons sont morts à Charron , à la frontière avec le Puy-de-Dôme, entre le 17 et le 19 mars. Le même week-end, une autre attaque est avérée à Lépaud, près de Chambon-sur-Voueize. Trois brebis ont été tuées et deux autres blessées dans la nuit du 19 au 20 mars.

Dans ces deux élevages, l'OFB (office français de la biodiversité) a réalisé des prélèvements, analysées par la DDT (direction départementale des territoires). Elle conclut que "la responsabilité du loup n'est pas écartée", ce qui signifie que tout laisse à penser qu'il s'agit bien d'un loup.

Les premières attaques de loup en Creuse remontent à décembre 2021 à Féniers. Au total, seize attaques avérées ont été recensées en Creuse, lors desquelles 84 ovins ont été tués. Avant Charron et Lépaud, les dernières attaques en Creuse remontaient à juillet 2022. Il y a eu en revanche plusieurs traces de sa présence et attaques confirmées notamment en Corrèze et dans le Puy-de-Dôme.