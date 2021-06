Nouvelle éco : Drive Fermier 86, des produits fermiers à récupérer en centre ville de Poitiers

Un drive fermier vient de s'installer en plein centre ville de Poitiers il y a une dizaine de jours. Son nom : Drive fermier 86. Cette plateforme permet de consommer des produits frais et de saison, directement issus des fermes de la Vienne. Un moyen de relier directement les fermiers de la Vienne et les citadins.

"Mobiliser les agriculteurs pour se rapprocher des citadins"

L'idée a émergé pendant le premier confinement en voyant les très nombreux clients se ruer dans les fermes près de chez eux comme le raconte Karyn Thiaudiere est agricultrice dans le sud Vienne à Usson du Poitou et trésorière de l'association drive fermier 86. "Ces mêmes personnes qui étaient disponibles pendant le confinement ne l'étaient plus quand elles ont repris le travail et n'avaient donc plus accès à ses produits locaux. On a donc voulu créer ce drive pour mobiliser les agriculteurs pour se rapprocher des citadins", détaille-t-elle.

Les clients n'ont qu'a se connecter sur le site, choisir leurs viandes, leurs miels, leurs laits ou leurs fruits et des légumes. Au total, 500 produits sont proposés par 35 producteurs du département. Il ne reste plus qu'à commander le panier entier. "Jusqu'à présent les circuits courts c'était surtout aller chercher de la viande chez un exploitant, du fromage chez un autre etc. Là le drive permet d'allier la praticité et que les gens puissent s'ils n'ont pas le temps, bénéficier des produits de nos agriculteurs", poursuit Karyn Thiaudiere.

45 euros le prix moyen du panier

Vous pouvez passer commandes jusqu'au mercredi soir et à aller retirer tous les vendredis après midi au campus de l'université de Poitiers. 25 paniers ont été livrés pour la première semaine de lancement de la plateforme. Le prix moyen du panier est de 45 euros.

"Faire découvrir des produits autres que ceux qu'ils trouvent dans les grandes surfaces" - Julie Beaupoux, éleveuse de porcs

Le concept a rapidement séduit les agriculteurs comme Julie Beaupoux. Pour cette éleveuse de porc en plein air à Liniers, c'est un vrai avantage. "Quand on travaille et qu'on habite en ville, et notamment à Poitiers, c'est compliqué d'aller faire le tour des producteurs. C'est chouette de pouvoir toucher cette clientèle et leur faire découvrir des produits autres que ceux qu'ils trouvent dans les grandes surfaces."

La plateforme compte aussi beaucoup sur la mise en avant des agriculteurs. Un onglet spécial leur est d'ailleurs consacré sur le site raconte Karyn Thiaudiere de l'association drive fermier 86. "Le consommateur peut immédiatement voir d'où vient le produit qu'il vient d'acheter, sur quel secteur et comment est orientée l'agriculture de l'exploitation (...) Les consommateurs veulent parler aux agriculteurs, pour les agriculteurs ça leur permet de valoriser leur métier, de pouvoir discuter et cet échange et très important et tout le monde en a besoin."

Le drive pense déjà à s'étendre dans le département et proposer plusieurs lieux de retraits partout dans la Vienne.