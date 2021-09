Nouvelle Eco :Alcyon, la première plateforme de compostage de déchets verts en Paca fête ses 25 ans

Dans les années 1990, Yvon Coq, alors exploitant agricole en polyculture sur la commune d’Orange, a commencé à s’intéresser aux besoins des sols en matière organique tout en limitant les fertilisants chimiques. La solution s'impose pour lui alors : le compost. « Je voulais limiter l’utilisation de fertilisants chimiques dans mes parcelles et souhaitais apporter de la matière seine, organique, véritable réservoir du sol. Le compostage m’est apparu comme la solution combinant le traitement des déchets organiques et la production d’un amendement directement utilisé dans les champs, pour enrichir les sols carencés. » explique Yvon Coq qui va créer alors sa société Alcyon en 1996.

En 2000, Alcyon développe son activité vers le bois et l’énergie. Cinq ans plus tard, Cindy Coq, sa fille, rejoint l’entreprise en tant que directrice d’exploitation et accentue la démarche vers la préservation de l’environnement et le développement durable par l’économie circulaire sur un site d’exploitation désormais de 32 000 m2. Et en septembre 2018, Alcyon ouvre sa première déchetterie.

Un vaste réseau d'agriculteurs autour de la démarche du compost est désormais en place

Depuis 2006, Alcyon est membre du réseau Agriculteurs Composteurs de France (ACF), qui regroupe des agriculteurs professionnels du traitement des déchets organiques par compostage, pour concrétiser des objectifs de développement durable et de gestion de proximité des biodéchets par retour au sol. Le site d’Alcyon respecte les exigences de la réglementation des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) ainsi que les engagements définis dans la charte de bonnes pratiques de compostage '' Ensemble pour l’environnement ''.

Comme son nom l’indique, l'ACF matérialise le souhait exprimé par les agriculteurs composteurs de mettre en œuvre des solutions environnementales locales, durables et concertées. Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2018, Cindy Coq est Présidente de l’association des ACF. De plus Alcyon a aujourd’hui pour projet d'ouvrir sur un nouveau site à Piolenc, une unité de méthanisation , soit la production de gaz renouvelable à partir de déchets organiques

Qu’est-ce que le compostage ?

Le compostage, processus biologique contrôlé, se déroule en présence d’air (processus aérobie) donc de l’eau et de l'oxygène par le biais de micro-organismes (bactéries mais aussi vers de terre). Il permet de convertir la matière organique en un produit stable et sain, utilisable pour améliorer la qualité des sols (engrais et amendement). Les tonnages traités par l’entreprise font du site de Bollène la première plateforme de compostage de déchets verts indépendante en Région Sud.

35 000 tonnes de déchets verts et 2 000 tonnes de déchets agro-alimentaires sont réceptionnées chaque année ici . Elles sont transformées en 22 000 tonnes de compost, valorisées principalement dans les exploitations viticoles ou agricoles.

Aujourd'hui Alcyon propose aussi l'épandage chez les exploitants agricoles © Radio France - JM Le Ray

Cindy et Yvon Coq - Alcyon