Nouvelle Eco : La ferme MonPlaisir dans le Saintois fait tout un fromage de sa tomme!

Charcuterie, crème, oeufs, viande mais surtout fromage, on trouve un peu de tout à la ferme MonPlaisir, à Forcelles Saint Gorgon (Meurthe-et-Moselle). L'essentiel des produits est vendu sur place, en direct, mais aussi via un drive fermier dans l'agglo nancéienne et ça marche fort.