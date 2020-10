La nouvelle éco : le fromage vosgien Le Confiné connu jusqu'aux Etats-Unis et en Ukraine

Victime de son succès ! Le Confiné, fromage né pendant le confinement à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges), pourrait se vendre jusqu'en Ukraine et Outre-Atlantique. Mais Laura et Lionel Vaxelaire ne veulent pas expédier leurs produits. Ils ont déjà du mal à répondre à la demande locale.

Ils n'imaginaient sans doute pas un tel succès pour leur Confiné, ce fromage né pendant le confinement. Laura et Lionel Vaxelaire, installés à la ferme Au Petit Gravier à Saulxures-sur-Moselotte, ont bien du mal aujourd'hui à répondre aux besoins des gourmands, adeptes de ce petit frère du munster.

"On fait une transformation par semaine et on n'arrive pas à satisfaire toute la demande", souligne Lionel Vaxelaire. "On continue de faire toute notre gamme de fromages, munster, cœur de massif, bargkass, fromage frais, petit blanc. Il n'était pas question pour nous d'abandonner nos autres produits. Les vaches vêlent en ce moment donc on aura beaucoup de lait pendant la période hivernale et là, je pense qu'on arrivera à faire du stock de tous les fromages."

"Venez voir notre beau massif et nos belles Vosgiennes !"

Grâce ou à cause de la médiatisation, Le Confiné est réclamé de plus en plus loin, "des quatres coins de la France" mais aussi de l'étranger. "On a eu des demandes de l'Angleterre, des Etats-Unis et de l'Ukraine", sourit Lionel Vaxelaire. Mais pas question d'expédier. "On ne fait pas. On dit aux gens venez dans le massif vosgien, venez à notre ferme, nous rencontrer, discuter avec nous."

On préfère voir les gens et parler avec eux de notre métier. C'est plus important que d'exporter

Lionel Vaxelaire ne boude pas son plaisir. "C'est super sympa que les gens s'intéressent au Confiné. Si on voulait, demain on peut avoir 100 vaches [ils en ont 25] et tout transformer, on aura la clientèle. Mais on veut rester une petite ferme familiale avec notre ferme-auberge et nos Vosgiennes !"

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?