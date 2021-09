Nouvelle Éco : les vergers écoresponsables tentent de montrer la voie

Ils sont 35 en France. Ce week-end, des vergers écoresponsables ont ouvert leur porte pour accueillir le public et leur montrer la réalité du travail. Organisé par l'Association Nationale Pommes Poires, cette opération a mis en lumière les 38 000 hectares écoresponsables en France, et qui produisent en France près d'1 million de pommes écoresponsables.

En Haute-Vienne, à Coussac-Bonneval, Loïc Kammerer a été au four et au moulin toute la journée. "Aujourd'hui, mon verger est certifié écoresponsable sur l'entièreté de mon verger, soit cinq hectares" dit l'arboriculteur. "_Cela veut dire qu'il est certifié HVE3, haute valeur environnementale, et qu'_il y a des ruches sur nos vergers. On produit du miel et des pommes, et la cohabitation se passe à merveille" explique Loïc Kammerer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On prend du temps pour expliquer notre travail au public, comme cela, ils savent d'où ça vient, quand ils vont acheter leurs pommes"

Le public de l'arboriculteur est constitué autant de retraités que de parents et enfants, tous désireux de rencontrer un producteur de pommes. "Depuis la pandémie, les gens veulent revenir voir les producteurs, les artisans, pour comprendre d'où vient leur nourriture" souligne Loïc Kammerer.

Enfin, pour tordre le coup au cliché qui veut qu'une pomme écoresponsable soit plus chère qu'une autre, l'agriculteur l'affirme : "Nos pommes, écoresponsables ou non, ont le même prix pour le client. On veut juste faire connaître notre label." L'objectif de l'Association Nationale Pommes Poires est d'avoir 50% de vergers écoresponsables certifié HVE3 en 2022.