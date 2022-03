La nouvelle éco : avec l'ouverture de la pêche à la truite, un magasin spécialisé à Rivery lance sa saison

C'est le retour de la pêche à la truite. Alors que l'ouverture de la saison est prévue ce 12 mars, France Bleu Picardie a demandé à Cyril Robin, gérant de la boutique spécialisée Atout pêche 80, située à Rivery près d'Amiens, ce que représente cette période de l'année économiquement.

France Bleu Picardie : À quel point l'ouverture de la pêche à la truite est importante pour votre activité ?

Cyril Robin : C'est le redémarrage de la saison. Après l'ouverture de la pêche à la truite, il y aura celle du carnassier fin avril, celle des carpes, des poissons blanc à partir du mois de juin et jusqu'au mois de septembre. Il y a plein de pêcheurs qui étaient sur off, et 50-60% repartent. Ce sont vraiment les mordus qui attaquent tout de suite, malgré les coups de froid, malgré les petits coups de pluie du printemps. Certains viennent à l'avance pour le matériel, depuis 15 jours environ, pour changer le fil sur les moulinets, les hameçons ... faire le point sur ce qui leur manque. Ils viennent aussi renouveler leurs cartes de pêche. Il y a deux sortes de permis pour un adulte, et ça vaut 83 ou 100 euros. Et puis il y a ceux qui vont venir vraiment à la dernière minute, pour prendre les appâts frais.

Quel est le panier moyen d'un pêcheur aguerri ?

Soit on change juste ce que j'appelle le consommable, c'est-à-dire le fil, les hameçons, les plombs, etc ... Ce qui vaut une trentaine d'euros maximum. Après, si vous voulez vous faire plaisir en changeant de canne pour en avoir une un peu plus performante, il faut compter entre 50 et 200 euros.

Avez-vous beaucoup de nouveaux pêcheurs qui viennent dans votre magasin ?

Ils viendront plutôt au moment de l'ouverture de la pêche aux carnassiers, fin avril. Pour s'équiper, ils vont avoir besoin d'une canne à pêche, d'un moulinet, d'un filet, d'hameçons, de flotteurs et d'appâts. Tout cela peut coûter entre 80 et 300 euros.

Cette ouverture de la pêche à la truite se fait moins sous le signe du Covid-19 que la précédente. Votre activité a-t-elle redémarré après deux ans de pandémie ?

Oui, elle a plutôt bien redémarré après une période de Covid où on a travaillé par coups de butoir. Et je pense que cette ouverture de saison sera bonne, parce que les gens ont envie, besoin de sortir faire un tour au bord de l'eau pour se détendre.