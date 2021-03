Nouvelle manifestation des Jeunes Agriculteurs des Landes pour le maintien total de l'irrigation

Ce mercredi à 16h30, devant la mairie de Mont de Marsan, le syndicat agricole des Jeunes Agriculteurs des Landes manifestait face à la limitation de l'irrigation. Le 10 février, le tribunal administratif de Pau annulait un arrêté préfectoral, qui autorisait les agriculteurs à puiser dans les nappes phréatiques, et dans les cours d'eau durant l'été. Cette annulation fait suite à la demande de plusieurs associations environnementales qui dénonçaient un excès d'irrigation.

Les agriculteurs devront limiter leur accès à l'eau à hauteur de 30 à 50%. Selon Jonathan Lalondrelle, membre du syndicat, la fin de cet arrêté préfectoral est synonyme d'une perte conséquente des revenus :"Si nous ne pouvons plus assez irriguer, nous produirons moins. On gagnera moins, et cela peut toucher les emplois." L'agriculteur annonce qu'une suite d'actions comme celle de ce mercredi se poursuivront dans les mois à venir.