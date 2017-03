Nouvelle manifestation des opposants à la Ferme de Saint-Martial-le-Vieux en Creuse

Une dizaine de personnes ont manifesté ce samedi matin, devant le magasin Intermarché de Sainte-Feyre, en Creuse. A l'appel du collectif L-PEA, les opposant au centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux, demandent à l'enseigne d'arrêter de se fournir auprès de la structure du sud creusois.

Pendant que certains tractent auprès des automobilistes venus faire leurs courses, ce samedi matin, d'autres défilent le long de la route de Sainte-Feyre déguisés en vaches. Le collectif L-PEA a organisé une nouvelle action ce samedi matin devant Intermarché à Sainte-Feyre. Au total, une dizaine de personnes qui s'opposent au centre d'engraissement de Saint-Martial-le-Vieux, surnommé "La Ferme des 1.000 Veaux".

Des militants de L-PEA défilent pendant que d'autres tractent auprès des automobilistes venus faire leurs courses à Intermarché, à Sainte-Feyre © Radio France - Valérie Mosnier

Dans le document distribué, notamment par Annie, le collectif "explique les conditions de vie du veau, du broutard qui va être enfermé dans ce centre, ce qu'il va manger, combien de temps il va y rester, et après ce qu'il va lui arriver... enfin sa propre vie quoi en quelque sorte." Certains, comme Séverine prenne le temps de s'arrêter et de lire. Elle dit "connaître vaguement le projet", et rajoute qu'elle n'est pas forcément pour : "Pour moi, les animaux sont faits pour être élevés dans des champs, au soleil, où il y a de l'herbe fraîche." En tant que consommatrice, elle achète très peu de produits emballés et se fournit plutôt au rayon boucherie du magasin qui propose des viandes locales, labellisées avant de rajouter "si la viande provient de cette ferme là, il y a des chances pour que non je ne l'achète pas..."

Mais globalement, l'accueil des clients du magasin est plutôt froid, certains ne s'arrêtent même pas. Pour Annie et une autre militante l'accueil ici est plutôt hostile, plus qu'avant : "On avait plus de succès l'autre fois à Limoges, à Intermarché, on était plus soutenus que là. Je sens qu'il y a plus d'agressivité que l'autre fois."

Les broutards de Saint-Martial comme les poules élevés en batterie

Le but de cette manifestation pour la porte-parole de L-PEA, Aurore Lenoir, c'est aussi de demander au groupe de stopper son contrat avec la SAS Allliance Millevaches. Un contrat signé avant la mise en service du centre d'engraissement qui prévoit que Jean Rozé, filiale d'Intermarché, est l'unique client de la structure. "Intermarché ne peut maintenti son contrat avec la Ferme des 1.000 Veaux sans remettre en cause son image et ses engagements" explique Aurore Lenoir, qui salue la décision de l'enseigne d'arrêter la commercialisation des œufs de poules élevées en batterie : "pourquoi ne pas étendre cet engagement aux bovins élevés en batterie ? La Ferme Usine des 1.000 Veaux est comparable aux élevages de poules pondeuses, à terme les veaux n'auront pas plus de place qu'un lapin en cage ou qu'une poule pondeuse dans un élevage en batterie. Tant que ce contrat sera maintenu, nous boycotterons Inetrmarché et nous informerons le grand public."