Eleveurs, élus et chasseurs ont manifesté contre le loup ce vendredi après-midi au Mont Mouchet aux confins de la Lozère, de la Haute-Loire et du Cantal.

Nouvelle mobilisation contre le loup au Mont Mouchet aux confins de la Lozère, de la Haute-Loire et du Cantal

Importante mobilisation contre le loup ce vendredi après-midi au Mont Mouchet aux confins de la Lozère, de la Haute-Loire et du Cantal. Selon les organisateurs, plus 500 personnes se sont rassemblées. Parmi elles, des élus, des éleveurs et des chasseurs, venus de la Lozère, du Gard, de la Haute-Loire, de l'Aveyron ou encore de l'Hérault.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Lundi, près de 170 agriculteurs s'étaient réunis sur la place du Foirail, à Mende