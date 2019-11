Rassemblement des agriculteurs de Vaucluse devant les permanences des députés

Après deux précédentes journées de manifestation en octobre, la FDSEA 84 et les Jeunes agriculteurs appellent à une nouvelle mobilisation. Symboliquement, le syndicat prévoit des cérémonies après le "décès de l'agriculture", devant les permanences des cinq députés de Vaucluse.

Département Vaucluse, France

La FDSEA et les JA 84 remettent le couvert. Les syndicats agricoles publient "l'avis de décès de l'agriculture" et appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Ils donnent rendez-vous devant les permanences des députés de Vaucluse pour des cérémonies auxquelles sont conviés les parlementaires. Les rassemblements sont prévus à 10h devant les permanences de Julien Aubert à Carpentras, Adrien Morenas à Carpentras également, Marie-France Lhoro à Orange, Jean-Claude Bouchet à Cavaillon et Jean-François Cesarini à Avignon.

Pour une plus juste rémunération

Comme lors des précédentes mobilisations en octobre à Mornas et Avignon, les agriculteurs ont une longue liste de revendications. Ils rappellent qu'un exploitant se suicide tous les jours en France : "L'agriculture est à l'agonie et les agriculteurs sont à bout, se meurent dans l'indifférence". Ils dénoncent d'abord la concurrence déloyale des produits importés qui ne respectent pas les mêmes normes qu'en France, mais aussi les traités commerciaux comme le CETA ou le Mercosur. Ils s'opposent aussi aux nouvelles réglementations comme les zones de non traitement, sans pesticide. Enfin, ils rappellent que le phénomène d'agribashing, de dénigrement agricole est toujours une réalité.