Nouvelle nuit de gel dans les vergers de Drôme et d'Ardèche : "Il y aura forcément des dégâts"

Le gel a de nouveau touché de nombreuses exploitations de la Drôme et de l'Ardèche cette nuit 31 mars au 1er avril. Les vergers du Nord-Drôme et du Nord-Ardèche ont particulièrement souffert. Il a notamment fait jusqu'à -3,5°C dans la vallée de la Valloire et jusqu'à -3° dans le secteur de Désaignes et Lamastre.

"C'est déjà la quatrième nuit de gel ce printemps, se désole Joris Miachon, qui produit des abricots et des poires à Moras-en-Valloire. Et cette nuit de gel a été extrêmement longue, il a gelé entre minuit et 8h40 ce matin".

Des hélicoptères utilisés pour se protéger du gel

Joris Miachon a utilisé des bougies anti-gel sur ses vergers pour la quatrième fois de la saison, et estime avoir déjà dépensé plusieurs milliers d'euros en protections. D'autres arboriculteurs ont utilisé des systèmes antigel d'aspersion d'eau, des frostbusters et même des hélicoptères, notamment dans le secteur de Pont-de-l'Isère.

Des nuages de fumée dûs aux chaufferettes allumées contre le gel. © Radio France - Philippe Costa

Et le gel a aussi frappé l'Ardèche. Producteur de cerises à Désaignes, François Soubeyrand a enregistré jusqu'à -3°C dans la nuit, alors que son exploitation avait déjà été touchée par le gel du 26 mars dernier. "Il y aura forcément des dégâts, estime-t-il. Les abricots, notamment, devraient être touchés car ils sont au stade de jeunes fruits".