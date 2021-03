Nouvelle offensive de L214 contre l'abattoir de Blancafort

Il était 5h ce mardi matin lorsque le co-fondateur de l'association L214, Sébastien Arsac, s'est présenté devant l'abattoir de Blancafort dans le Cher, en compagnie de deux eurodéputés, l'écologiste Caroline Roose et l'Insoumis Manuel Bompard. Le but de ce déplacement ? Constater les conditions de transport des volailles qui seront abattues sur place. Celles-ci sont "très clairement en infraction avec la réglementation européenne, explique Manuel Bompard. Elle indique que les animaux doivent être transportés de façon à ce qu'ils puissent se tenir debout et que l'air circule autour de leur corps pour assurer leur ventilation. Les cages qu'on a vues sont trop petites". Un huissier accompagnait la petite délégation. Son constat viendra s'ajouter à la plainte déjà déposée par l'association L214 contre l'abattoir.

Ce n'est en effet pas la première fois que l'association de défense des animaux cible le site du groupe LDC, propriétaire de la marque Le Gaulois. Au mois de décembre, elle avait diffusé une vidéo filmée à l'intérieur de l'usine, dénonçant ses conditions d'abattage. A l'époque, la préfecture lui avait donné 48 heures pour une remise aux normes. A l'issue de ce délai, elle l'avait autorisé à poursuivre son activité. Une telle rapidité d'exécution avait laissé sceptiques les militants de la cause animale.

A lire aussi : Blancafort, le malaise des employés de l'abattoir