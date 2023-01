Nouvelle PAC : Les paysans bourguignons satisfaits, à défaut d'être comblés

C'est une nouvelle année qui commence aussi pour tous les agriculteurs de Côte d'Or : une nouvelle politique agricole commune au niveau européen, une nouvelle assurance récolte pour faire face aux changements climatiques. On déchiffre tout ça ce matin avec le président de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or.

ⓘ Publicité

Vincent Lavier, En un mot, vous êtes un agriculteur heureux en ce début d'année ?

Globalement plutôt serein parce qu'on sort d'une année 2022 qui a été globalement positive pour l'agriculture de notre département.

Depuis hier (1er janvier), la nouvelle politique agricole commune est entrée en vigueur dans toute l'Europe. La bonne nouvelle, c'est que cette année, pour la première fois, vous avez réussi à maintenir vos enveloppes pour le département de la Côte d'Or. Ça représente combien ?

Effectivement, l'enveloppe en France dédiée à la politique agricole commune, c'est 9 milliards d'euros. Donc elle est en légère diminution. Ensuite, se pose la problématique de la redistribution entre les différentes régions. Et c'est vrai que notre région avait été pas mal malmenée sur les programmations précédentes. Et là, pour une fois, on maintient à peu près nos enveloppes.

Autre combat qui vous tenait à cœur, les zones intermédiaires sont reconnues dans cette PAC 2023.

Oui ce sont les zones à plus faible potentiel, notamment parce que les sols sont peu profonds. Donc ça concerne dans notre grande région, les plateaux du nord de la Côte d'Or et ceux du sud de l'Yonne notamment. Et effectivement, il y a une spécificité dans ces secteurs-là qui fait que l'agriculture est un peu plus difficile qu'ailleurs et en vertu de cela, on a toujours considéré qu'il fallait qu'on essaye d'avoir une aide un peu complémentaire. Donc on a réussi à mettre le pied dans la porte dans la mesure où on a une enveloppe clairement identifiée pour ces secteurs-là, alors elle est loin de couvrir tous les besoins. Mais c'est un début de reconnaissance et ça, il faut quand même le savoir.

Et ça va changer quoi alors pour les agriculteurs Côte d'Or ?

Ça va changer pour ceux qui ont les plus faibles rendements, la possibilité de demander une aide complémentaire qui sera plafonnée à 12 000 € par exploitation.

Un petit mot aussi sur cette nouvelle assurance récolte pour faire face au changement climatique. Ça veut dire quoi ? Ceux qui ne sont pas assurés pourront quand même être indemnisés en cas de catastrophe climatique ?

Historiquement, c'était le cas pour partie, notamment pour les Prairies. Aujourd'hui, pour pouvoir bénéficier de la solidarité nationale, ce sera quand même mieux si on est assuré. Dit autrement, on bénéficiera deux fois plus de la solidarité nationale si on s'assure que si on ne s'assure pas.

Et on sait que c'est une difficulté. Les agriculteurs sont loin d'être tous assurés.

Il y a à peu près un agriculteur sur trois qui a fait le choix de s'assurer et aujourd'hui la volonté de tout le monde, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus possible d'assurés parce que si ne s'assurent que les gens qui touchent des indemnités d'assurance, le système est intenable. Il faudrait aussi que les gens qui en ont besoin s'assurent. C'est pour ça que l'Etat essaie de rendre le système un peu plus incitatif et aussi augmenter les moyens mis à disposition. On considère quand même que ces aléas climatiques, le monde agricole ne peut pas les supporter tout seuls. Il faut que ça soit accompagné par la puissance publique.