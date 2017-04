Nouvelles actions coup de poing des viticulteurs gardois

Le Syndicat des Vignerons du Gard a fait ce jeudi une nouvelle tournée d'inspection des grandes surfaces nîmoises. Ils étaient une centaine à s'être réunis au petit matin, pour se rendre notamment chez le grossiste Métro.

C'est par le grossiste pour restaurateur Métro qui a été visé en premier par les viticulteurs. Ils ont déversé sur le parking de la grande surface nîmoise plusieurs centaines de bouteilles de vins de provenance étrangère. Le magasin Géant Casino du centre commercial Cap Costières a également été visé, les viticulteurs voulaient en empêcher l'ouverture.

Des étiquetages trompeurs

Les viticulteurs du Languedoc-Roussillon dénoncent régulièrement des étiquetages et mises en rayon trompeurs dissimulant aux consommateurs du vin espagnol.

concurrence déloyale

le Syndicat des Vignerons Gardois agit depuis plusieurs semaines pour alerter les distributeurs, les consommateurs et l’État sur les difficultés que rencontre le monde viticole aujourd'hui . Il dénonce la concurrence déloyale des autres pays européens, proteste contre l'importation massive de vins étrangers et dénonce les agissements douteux de la grande distribution quand à la présence de vins étrangers et leurs étiquetages ambigus