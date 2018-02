Après l'échec de la rencontre au ministère de l'agriculture hier soir, les agriculteurs des Deux-Sèvres poursuivent leurs actions. Une opération escargot est en cours à Parthenay. A Bressuire, ils ont déposé du fumier et des pneus devant le centre des impôts.

Parthenay, France

Les syndicats agricoles sont ressortis amers de la rencontre programmée hier soir au ministère de l'Agriculture. Les Deux-Sèvres restent exclues en grande majorité des zones défavorisées et les mesures d'accompagnement annoncées restent floues.

De nouveaux barrages sont annoncés ce vendredi sur Parthenay

Les agriculteurs se sont donnés rendez-vous au rond-point de la Peyratte, route de Poitiers, et ils convergent vers Parthenay en tracteurs. Leur intention est de bloquer d'autres ronds points de l'agglomération. Le trafic sera compliqué ce vendredi sur cet axe très fréquenté habituellement et encore plus en cette fin de semaine alors que beaucoup sont en vacances scolaires .

A Parthenay, les agriculteurs en colère ont déposé du lisier et des déchets devant la sous-préfecture et devant le centre des impôts. A Bressuire, ils ont déversé du fumier et des pneus devant le centre des impôts.