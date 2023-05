Nouvelles mobilisations prévues par les éleveurs porcins après les réponses de l'État jugées "ineptes"

Le cabinet du ministère de l'Agriculture a communiqué, vers 21 heures, ce vendredi, en réponse aux protestations des éleveurs porcins corses contre les nouvelles modalités d'attribution d'aides financières sur l'abattage. Des annonces de la rue de Varenne qui sont loin de convaincre. De nouvelles actions seront organisées dès la fin du week-end.

ⓘ Publicité

"Comment une telle ineptie a-t-elle pu être pondue ? C'est à se demander si ils savent lire et écrire ?", réagi Bernard-Antoine Acquaviva, éleveur à Marignana. Face à lui, le directeur régional de la Draaf vient d'énumérer les annonces du ministère : prolongation d'un mois de la période d'abattage, prise en compte des truies mères et exclusion des animaux qui viennent du continent.

Quant à la revendication de prise en compte les jeunes agriculteurs en cours d'installation, "elle n'est pas réalisable", a tranché le ministère de l'Agriculture. Autant de réponses qui provoquent la colère et l'incompréhension des éleveurs réunis autour de la table. "On n'a pas tiré les leçons des fraudes passées", martèle Paul Piazza, de la Mossa Paisana, qui plaide pour la mise en place d'une identification des animaux, l'IPG, comme solution pour "vérifier la réelle provenance des animaux et exclure les bêtes provenant du continent".

Ne pas lâcher la pression

Les occupants de la Draaf, qui ont quitté les lieux vers 21h30, réclament essentiellement le maintien du taux de chargement, avec prise en compte de toutes les bêtes, de la truie mère, au porcelet, en passant par les cochons charcutés. Ils appellent l'ensemble des organisations syndicales à se concerter et prévoient d'ores et déjà de nouvelles mobilisations à l'issue du week-end.