Nouvelles modalités d'indemnisations en cas d'attaque de loup, lynx et ours

Les ministères de l'Agriculture et de la Transition écologique ont publié mardi un communiqué dans lequel ils détaillent les nouvelles modalités d'indemnisation en cas d'attaque de loup, lynx et ours. Des changements avec deux objectifs : unifier et élargir ces compensations financières.