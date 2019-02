Salon de l'agriculture : Nuggets, 1050 kilos, va représenter la Haute-Vienne

Limoges, France

Comme tous les ans, le Limousin sera bien représenté au salon de l'agriculture à Paris, dont la 56ème édition débute ce samedi 23 février. Nuggets, 2 ans, va participer au concours général des bovins dans la catégorie des jeunes taureaux. "C'est toujours une grande fierté, explique Jean-Louis Giroux, son éleveur basé à Chaptelat, près de Limoges. Nuggets a beaucoup d'atouts ! Il a de bonnes pattes, un très bon dessus, un gros quartier arrière et en plus il a un caractère en or. On ne l'a jamais dressé, il est très mignon, n'importe qui peut le promener."

Selon Jean-Louis Giroux, qui aligne pour la première fois un de ses animaux au concours du salon, sa bête a toutes ses chances. Pour être certains que tout se passe pour le mieux, l'éleveur est aux petits soins depuis plusieurs jours. " En ce moment on le laisse tranquille pour qu'il se repose. Il a de la litière à volonté, il mange, il boit, on le brosse et on le douche souvent pour lui faire du bien. Comme au spa !"

à lire Des vaches Limousines en balade insolite au Jardin du Luxembourg, à Paris

Mais ces quelques jours de repos et de détente vont laisser place à une semaine très chargée pour Nuggets et son éleveur. Mardi, l'animal va embarquer avec d'autres bêtes du Limousin pour le salon de l'agriculture et jeudi, il sera aligné sur le ring face à sept concurrents tout aussi bien préparés.

La semaine sera chargée au salon de l'agriculture comme l'explique Jean-Pierre Giroux Copier

C'est bon pour les affaires

Le concours général du salon de l'agriculture est surtout l'occasion pour les agriculteurs de se faire connaitre auprès des professionnels. Décrocher un prix peut être très bénéfique pour la réputation d'un éleveur. "C'est bon pour les affaires, ajoute Jean-Louis Giroux. Des gens vont voir Nuggets à Paris et vont surement être intéressés pour venir voir des veaux qu'il aura fait une fois qu'il se sera reproduit !"

Le salon de l'agriculture sera aussi l'occasion pour l'éleveur de présenter ses bêtes au grand public et de promouvoir l'agriculture pour faire changer le regard sur la profession, pas toujours très bienveillant. Plus de 600 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions de Paris pendant 10 jours.