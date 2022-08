Nuisibles : la mouche orientale des fruits détectée en Alsace, près de Mulhouse

La mouche orientale des fruits est arrivée en Alsace. Un spécimen a été capturé dans le secteur de Mulhouse, à Pfastatt à la mi-juillet indique la Préfecture. Cet insecte peut provoquer de gros dégâts sur une centaine de plantes cultivées ou sauvages.

Ses larves se développent dans les fruits et les légumes, les rendant impropres à la commercialisation. Les plantes cultivées concernées sont essentiellement les cultures fruitières (tout particulièrement pêche, mangue, banane, figue, etc.), les agrumes (citron, orange, etc.) mais également les cultures légumières (tomate, poivron, melon, courge, etc..).

La Préfecture annonce des mesures mises en place par les services de l'Etat :