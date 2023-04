Nuit d’inquiétudes pour les arboriculteurs à cause du gel dans le Tarn-et-Garonne

Météo France a annoncé une nouvelle semaine de froid sur une grande partie de la France. Et cela, se confirme, avec une baisse de température qui va créer un épisode de gel. Un épisode d'autant plus préoccupant qu'il intervient juste après des jours de fortes chaleurs. Certaines villes de la région ont vu le thermomètre grimper jusqu'à 27ºc la semaine passée. C’était le cas de Montauban où il a fait au plus chaud 27,8 ºc. Alors les arboriculteurs de la région sont extrêmement stressés. Ils ont en effet vécu deux années avec des gels sévères et certaines exploitations ont tout perdu.

Les pruniers, les abricotiers

Les arbres les plus exposés parce qu’ils sont déjà avancé : les pruniers, les abricotiers mais aussi les arbres à kiwis et la vigne. Pas trop d'inquiétude encore pour les pommes. Certains la nuit de lundi à mardi ont déjà passé une nuit blanche pour allumer des bougies ou lancer le système d'aspersion qui permet de protéger les bourgeons.

Mais la nuit de mardi à mercredi va est encore plus préoccupante. Le thermomètre va descendre encore. Pour Jérôme Capel arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne à Cazes-Mondenard, on va frôler l’irréparable. "On a tous les arbres qui sont en fleur. On a même des petits fruits. Si les températures sont normales entre -2°c et -3°c on peut agir. Mais si on atteint les -4 ou -5°c comme l'an dernier, ce sera hors de controle et on ne pourra plus rien faire."

Moins préoccupant dans le Tarn

Dans le Tarn, la situation est moins préoccupante. Les températures minimales de ce mardi matin ont pu atteindre localement les -1°c sous abris (-0.6°c sur la station officielle d'Albi). Mercredi, de nouvelles petites gelées sont possibles avec 0°c à -1°c. La végétation ne devrait pas être trop affectée par ces valeurs, car le point de congélation a été atteint durant seulement 1h environ, en fin de nuit. de plus, les pousses (notamment en viticulture ) ne sont pas encore assez formées début avril pour subir quelconque perte.

Le gros épisode de gel qui a ravagé les cultures l'an passé, en 2022 ) c'était il y a un an exactement, jour pour jour, dans les nuits du 3 - 4 - 5 avril avec le thermomètre qui est tombé à -4°c pendant plusieurs heures.

A partir de jeudi, les minimales vont remonter. Le temps va rester sec jusqu'au week-end de Pâques avec des valeurs de saison sans plus.